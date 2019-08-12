Haberler» Güncel» Haber

TEM'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI, SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA YOLDAN GEÇENLER KOŞTU

Özgür EREN İstanbul DHATEM Otoyolu Eyüpsultan Alibeyköy mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak alev aldı.

12.08.2019 10:36
TEM'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI, SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA YOLDAN GEÇENLER KOŞTU
Özgür EREN İstanbul DHA
TEM Otoyolu Eyüpsultan Alibeyköy mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak alev aldı. O sırada araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar yaralı sürücüyü araçtan çıkardı, ardından da yanan otomobili söndürdü.
Kaza TEM Otoyolu Alibeyköy mevkii Edirne istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SY 300 plakalı otomobili kullanan Barış Ağır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından da alev aldı. O sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler, kaza yapan araçta bulunan yaralının yardımına koştu. Yardıma gelen vatandaşlar önce araçtaki yaralı sürücüyü çıkarttı ardında yanan otomobili söndürdü. Yaralıya ilk müdahaleyi yine yardıma koşan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü Barış Ağır'ı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ARKADAŞLARLA BERABER YANAN ARABAYI SÖNDÜRDÜK
Kazayı görerek yardıma gelen sürücü Murat Öztürk, 'Sadece arabayı yanarken gördüm. Arkadaşlarla beraber yanan arabayı söndürdük. Yaralı sürücüyü diğer arkadaşlar araçtan çıkardı. . Yaralının durumu şuan iyi dedi.
TEM'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI, SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA YOLDAN GEÇENLER KOŞTU

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:39   - Kolombiya'da Hava Gösterisinde Düşen 2 Asker Hayatını Kaybetti
11:35   Kolombiya'da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybetti
11:35   MUĞLA TARİHİ ÇINAR AĞACININ ETRAFINDA DİLEK TURU
11:35   ADANA SİLAHLI ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
11:35   MANİSA 17 YILDIR ŞEHİT MEZARLIKLARININ GÖNÜLLÜ TEMİZLİKÇİSİ
11:35   MUŞ 20 YILDIR SÜREN KURBANLIK GELENEĞİ
11:34   Siyasi partilerde bayramlaşma - HÜDA-PAR ve SP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti