Haberler » 3. Sayfa » TEM'de bariyerlere çarpan tır şarampole yuvarlandı - Haberler

TEM'de bariyerlere çarpan tır şarampole yuvarlandı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanan demir yüklü tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

07.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:11TEM'de bariyerlere çarpan tır şarampole yuvarlandı
'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanan demir yüklü tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Yumrukaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Kadir Altundağ idaresindeki 63 M 3211 plakalı demir yüklü tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre boyunca bariyerleri parçalayarak ilerleyen tır şarampole devrildi.

Büyük bir gürültüyle panik halinde evlerinden çıkan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen demir yüklü tırdan yara almadan kurtulan tır sürücüsü kendi imkanlarıyla tırdan çıkmayı başardı.

Şarampole devrilen tırı ve çevreye yayılan demirleri kaldırmak için çalışma başlatıldı. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:49 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı hayatını kaybetti - Haberler
00:34 Gülsin Onay, mest etti - Haberler
00:30 Son dakika: ABD'nin Florida'daki Patrick Hava Üssü bomba alarmı nedeniyle tahliye edildi - Haberler
00:18 6 Aralık 2019 Haberleri - Haberler
00:18 Denizli'de öğrenci ve öğretmenlerden oluşan koro, otizmli bireyler için sahne aldı - Haberler
22:33 ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı - Haberler
21:46 Son dakika: Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 16 ölü, 32 yaralı - Haberler
21:18 Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş - Haberler
7.12.2019 01:13:52