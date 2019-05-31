31.05.2019 18:32
Haberler» Güncel » Haber

TEM'de bayram tatili yoğunluğu

TEM

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik akışında sorun olmazken, gece saatlerinde, yoğunluğun artması bekleniyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçe geçişlerinde trafik artarken, her yıl bayram başlangıcı ve dönüşünde yoğun olan Bekirdere rampasında ise ulaşım rahat sağlanıyor. Trafik yoğunluğunun iftardan sonra ve gece saatlerinde artması bekleniyor.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel