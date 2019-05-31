TEM'de bayram tatili yoğunluğu

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM
yolu Kocaeli
geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik akışında sorun olmazken, gece saatlerinde, yoğunluğun artması bekleniyor.
9 günlük Ramazan Bayramı
tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinin Ankara
yönünde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kocaeli'nin Dilovası
ve Körfez
ilçe geçişlerinde trafik artarken, her yıl bayram başlangıcı ve dönüşünde yoğun olan Bekirdere rampasında ise ulaşım rahat sağlanıyor. Trafik yoğunluğunun iftardan sonra ve gece saatlerinde artması bekleniyor.
- Kocaeli
Kaynak: DHA
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