TEM'de TIR, kamyon ve hafif ticari araç çarpıştı!

BOLU'da, TEM yolu Bolu kesiminde TIR, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından 3 araç da alev alev yanarken, yolun Ankara istikameti yarım saat trafiğe kapalı kaldıktan sonra açıldı. İstanbul istikameti ise trafiğe kapalı durumda.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden kamyon, hafif ticari araç ve TIR çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından 3 araç da alev alev yandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü tamamen ulaşıma kapandı. Ankara yönü ise yarım saat ulaşıma kapalı kaldıktan sonra kontrollü şekilde 2 şeritten trafiğe açıldı. Yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler araçlarından inip yangını izledi. Yanan araçları soğutma çalışması sürüyor. Araçlardaki yangın tamamen söndürüldükten sonra yolu trafiğe açma çalışmaları başlayacak.

- Bolu