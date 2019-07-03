03.07.2019 11:12
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TEM'de cinayet

TEM

Bağcılar'da motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü tabancayla öldürdü.

Bağcılar'da motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü tabancayla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç, yol verme yüzünden tartıştı.
Tartışma sürerken otomobilin yanından geçmeye çalışan Saykal'ın kullandığı motosiklet, otomobile çaparak devrildi. Kaza sonrası sinirlenen Saykal, otomobil sürücüsü Çekiç'e tabancayla 12 el ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine 4 mermi isabet eden Serdar Çekiç, hastanede hayatını kaybetti.
Polis, zanlı Saykal'ı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Bağcılar, Güncel

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