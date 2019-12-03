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İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç

TEM Otoyolu Büyükçekmece-Edirne istikameti Beylikçayır viyadüğü üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkan çöp kamyonu, bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

03.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:20

TEM Otoyolu mevkisinden, istikametine seyreden çöp kamyonu sol ön lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı. Büyükçekmece-Edirne istikameti tamamen trafiğe kapanırken oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, öğle 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece-Edirne istikameti Beylikçayır viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JM 84 plakalı çöp kamyonunun ön sol lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yan yatan araçtan dolayı Büyükçekmece-Edirne istikameti 1 saat trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Hafif yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Öte yandan, kamyonun yan yatması sebebiyle trafikte kalan sürücüler araçlarından inerek kaza sonrası çalışmaları cep telefonları ile görüntüledi.

Bölgede oluşan trafik havadan böyle görüntülendi;

İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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