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TEM'de devrilen kamyondaki kıyafetler refüje saçıldı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpıp orta refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

09.08.2019 14:20 TEM'de devrilen kamyondaki kıyafetler refüje saçıldı
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere çarpıp orta refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Kamyonun kasasındaki kıyafetler, kazanın ardından çevreye saçıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolunun Hendek Yeşilvadi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Okan Demirtürk yönetimindeki 52 K 1832 plakalı kıyafet yüklü kamyon, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyere çarpıp, orta refüje devrildi. Kazada, sürücü Demirtürk yaralanırken, yan yatan kamyonun kasasındaki kıyafetler de etrafa saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TEM Otoyolu, İstanbul, Hendek, Güncel

Kaynak: DHA

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