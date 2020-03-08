TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucunda dorsede bulunan yüzlerce kiloluk et, yola saçıldı.
08.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:11
Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucunda dorsede bulunan yüzlerce kiloluk et, yola saçıldı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Murat C. idaresindeki 42 YS 597 plakalı et yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada tırda bulunan sürücü Murat C. ve Mehmet Can M. yaralanırken, dorsede bulunan yüzlerce kiloluk et yola saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından tırdan çıkartılan yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Yola saçılan etler, olay yerine çağrılan kamyona yüklendi. Daha sonra tır vinç yardımı ile kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Murat C. idaresindeki 42 YS 597 plakalı et yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada tırda bulunan sürücü Murat C. ve Mehmet Can M. yaralanırken, dorsede bulunan yüzlerce kiloluk et yola saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından tırdan çıkartılan yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Yola saçılan etler, olay yerine çağrılan kamyona yüklendi. Daha sonra tır vinç yardımı ile kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı
Etiketler : TEM Otoyolu, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa
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