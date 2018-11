14 Kasım 2018 Çarşamba 01:16



14 Kasım 2018 Çarşamba 01:16

TEM'de feci kaza kaza: 1 yaralı-Otomobil bariyere ok gibi saplandıİSTANBUL - Ataşehir TEM otoyolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazada sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, 00.00 saatlerinde, Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca istikameti, Yenisahra yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Hakan E. Yönetiminde ki 34 JR 5689 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, TEM otoyolu Yenisahra yol ayrımında ki bariyerlere çarptı.Bariyere ok gibi saplandıKazayı gören vatandaşlar durumu, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin içinde sıkışan sürücü Hakan E'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Hakan E'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra, ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi 'ne kaldırdı. Hakan E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.TEM'de trafik yoğunluğu yaşandıKaza sonrası TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bariyerlere ok gibi saplanan otomobil çekici yardımı ile çıkartıldıktan sonra trafik normale döndü.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.