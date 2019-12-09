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TEM'de TIR kamyona arkadan çarptı! 1 ölü,1 yaralı

TEM Otoyolu'nda önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü, aracında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu.

09.12.2019 07:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:35

Kaza TEM Otoyolu, mevkii İstanbul istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybederken devrilen kamyonun sürücüsü ise yaralandı.

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Olay yerine ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin ölen TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarma çalışması sürüyor.

TEM'de TIR kamyona arkadan çarptı! 1 ölü,1 yaralı

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA


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