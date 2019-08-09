Haberler» Güncel» Haber

TEM'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

09.08.2019 19:58 TEM'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolunun Arifiye mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hüseyin Bayraktar yönetimindeki 34 DS 8967 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Şahin Duman yönetimindeki 06 DNN 72 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Ayça Kübra Bayraktar, Tuba Bayraktar ve Enise Duman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobiller çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



TEM Otoyolu, Arifiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:51   İNTERNET ÜZERİNDEN YILAN SATARKEN YAKALANDI
20:50   OLAY YERİ TARİF EDİLEMEYİNCE DAKİKALARCA AMBULANS BEKLEDİ
20:50   10 milyonluk hastane vurgununda müdür ve güvenlik amiri de tutuklandı
20:49   Otomobil ile pikap çarpıştı: 10 yaralı
20:49   Rulman fabrikasında yangın (2)
20:46   Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
20:46   Bakan yardımcıları ve büyükelçiler Ordu'da