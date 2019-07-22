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TEM'DE KAMYON DEVRİLDİ; TONLARCA MEYVE VE SEBZE YOLLA DÖKÜLDÜ

TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meyve ve sebze yüklü kamyon bariyerlere devrildi.

22.07.2019 10:25
TEM Otoyolu Silivri mevkiinde meyve ve sebze yüklü kamyon bariyerlere devrildi.
Kaza, Ankara istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Çanakkale'den İstanbul'a meyve ve sebze götüren sürücü, kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, tonlarca meyve ve sebze yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, trafiğin açılması için çalışma başlattı. Yola saçılan meyve ve sebze nedeniyle iki istikamette de trafik bir süre tek şeritten sağlandı.TEM'DE KAMYON DEVRİLDİ; TONLARCA MEYVE VE SEBZE YOLLA DÖKÜLDÜ
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Çanakkale, Silivri, Güncel

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