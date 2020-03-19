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TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi Tem otoyolunda lastiği patlayan kamyonet devrildi.

19.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:30
TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi
İSTANBUL - Tem otoyolunda lastiği patlayan kamyonet devrildi. Devrilen kamyonet nedeniyle trafik, Mahmutbey gişeler istikametinde durma noktasına geldi.
Olay, Tem otoyolu Ispartakule mevkisi Mahmutbey Gişeler istikametinde saat 12.45 sıralarında yaşandı. Edilen bilgilere göre 34 SSU 38 plaka sayılı kamyonet seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Olay sonrası sürücü çevredeki diğer sürücülerin desteğiyle kamyonetten çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumun un iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çağrılan vinç devrilen kamyoneti kaldırırken trafik bir süre Mahmutbey gişeler istikametinde durdu. Kamyonetin kaldırılmasıyla trafik normal seyrinde devam etti. TEM’de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

Kaynak: İHA

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TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi
Etiketler : TEM Otoyolu, Mahmutbey, 3. Sayfa

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