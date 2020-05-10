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TEM'DE KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Küçükçekmece TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyer ile trafik levhasına çarptı.

10.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:29
Küçükçekmece TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyer ile trafik levhasına çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine giden Sinan Uzun(35) yönetimindeki 34 VK 3362 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyer ile trafik levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerinde sıkışan Sinan Uzun'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sürücü otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Sinan Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil Büyükşehir Belediyesine ait vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı. TEM’DE KAZA YAPAN ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Mahmutbey, İtfaiye, Güncel, Haber

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