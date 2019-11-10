Haberler » 3. Sayfa » TEM'de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü - Haber

TEM'de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü

Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan tırın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2'si yola savrularak hurdaya döndü.

10.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:15TEM'de kaza yapan tırdaki sıfır otomobiller hurdaya döndü
TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan tırın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2'si yola savrularak hurdaya döndü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den aldığı sıfır model 8 adet otomobili Mersin'e götüren Mehmet Uğur idaresindeki 06 JSY 73 plakalı tır, seyir halinde olduğu sırada dorse kısmı çekici bölümünden ayrıldı. Lüks otomobillerin bulunduğu dorsenin çekiciden ayrılmasıyla yolda sürüklenen tır, ters yöne dönerek refüje çıkarak durdu. Kazada, sıfır model otomobillerden 2'si yola savrularak kullanılamaz hale geldi. Tırda bulunan diğer 6 otomobilde ise maddi hasar oluştu.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Uğur'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda çekici sevk edildi. Yola savrulan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, tırda bulunan otomobiller ise, kontrollü bir şekilde indirildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:34 Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti
13:33 Tuttuğu balığın dikeni eline batınca zehirlendi
13:29 Otomobil takla attı: 1 yaralı
13:27 Erzincan'da jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
13:27 Samsun'da 14 bin 420 kişi üzerinde arama yapıldı
21:51 Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:56:50