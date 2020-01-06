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TEM'DE KAZA: YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine yaklaşık 1 saat kapandı.

06.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:13 TEM'DE KAZA: YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

TEM mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol istikametine yaklaşık 1 saat kapandı.

Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevkedildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.  Araçları kaldırma çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Bu sırada yol trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan  araçlar

-Çalışmalar

-Kapanan yol

-Yolun açılması

-Detaylar

 



Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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