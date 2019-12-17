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TEM'de lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

17.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:22TEM'de lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yandı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda lastiği patlayan TIR'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM'in istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Erincik idaresindeki 33 CT 770 plakalı mandalina yüklü TIR'ın lastiği patladı. Lastiğin patladığını fark etmeyen sürücü yola devam edince jantın yola sürtünmesi sonucu yangın çıktı. Yangın TIR'ın dorse kısmına sıçradı. Dumanları fark eden TIR sürücüsü aracını yol kenarına çekti. Aracın çekici ve dorse kısmını birbirinden ayıran sürücü durumu itfaiye ekiplerine verdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. TIR'ın dorse kısmı ve içinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yangının söndürülüp, dorsenin bulunduğu yerden kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normal akışına döndü.



TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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