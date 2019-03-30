SARIYER'de, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüs bir kamyonete çarpıp devrildi. İki kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne
yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Olay, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Sökmen, banyo malzemesi yüklü 34 VN 4531 plakalı minibüsle Seyrantepe'den Edirne yönüne ilerlerken, aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs, aynı yönde ilerleyen 34 GP 8208 plakalı kamyonete arkadan çarpıp, devrildi.
Kazada, sürücü Muhammed Sökmen ile yanında oturan arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen aracın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
- İstanbul
Edirne, TEM Otoyolu, Güncel
Kaynak: DHA