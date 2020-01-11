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TEM'de minibüs otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM otoyolunda lastiği patlayan otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

11.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:56TEM'de minibüs otomobile çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
'nin Derince ilçesi TEM otoyolunda lastiği patlayan otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orhan Ö. idaresindeki 34 ZM 4577 plakalı otomobil, Ankara istikametinde seyir halindeyken, bir anda aracın lastiği patladı. Aynı istikamette seyir halinde olan Selman Çoban yönetimindeki 34 BKZ 345 yönetimindeki minibüs duramayarak, lastiğinin patlaması sonucunda yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Orhan Ö., Fadime Ö. ve 10 yaşındaki Z.Ö. yaralandı.

Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlı ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ankara istikameti trafiğe kapandı

Kaza sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Yolun kapanmaması nedeni ile yolda yoğunluk oluştu. Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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