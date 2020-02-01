Haberler » Güncel » TEM'de otobüs kazası: 5 yaralı - Haber

TEM'de otobüs kazası: 5 yaralı

SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle 2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazasında 5 kişi yaralandı.

01.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:16TEM'de otobüs kazası: 5 yaralı

SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle 2 otobüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle yolcu otobüsü önünde seyreden otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs önündeki otomobile çarparak durabildi. Kazada arkadaki otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevkedildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otobüs de bulunan yolcular uzun süre kazanın şokunu atlatamadı. Otobüste bulunan yolculardan Emine Yavaş, "Öndeki durunca bizim otobüste duramadı arkadan çarptı. Ben de başımı çarptım. 4-5 hafif yaralı vardı" diye konuştu.

Zincirleme kazaya karışan otomobil sürücüsü "Arkadaki otobüs bana vurdu. Bana çarpan otobüsü de arkadan gelen otobüs çarptı" diye konuştu.  Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik  yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasını ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı.



TEM Otoyolu, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 18:00:43