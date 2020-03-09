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TEM'DE SABAH TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA 1 YARALI

(Tür: İstanbul)

09.03.2020 07:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 07:02
(Tür: İstanbul ) TEM'DE SABAH TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA 1 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel
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