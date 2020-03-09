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TEM'DE SABAH TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA 1 YARALI

TEM Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı.

09.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:58
TEM'DE SABAH TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN KAZA 1 YARALI
TEM Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Sürücü yaralanırken TEM'de trafik Ankara yönünde tamamen durdu.

Kaza saat 05.30 sıralarında TEM Tekstilken sapağı Ankara istikametinde meydana geldi.  İddiaya göre, Oğuz Ertuğral yönetimindeki 34 SA 1418 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.  Otomobilde büyük maddi hasar oluşurken sürü Oğuz Ertuğral yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK DURDU

Hafif yaralı olan Oğuz Ertuğral'a olay yerinde ambulansta müdahale edilirken polis yeni bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik tamamen durdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar neticesinde kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Bu sırada TEM'de uzun araç kuyruğunun oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


- Okur

Kaynak: DHA

Etiketler : TEM Otoyolu, Güncel
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