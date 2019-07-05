05.07.2019 09:38
Haberler» Güncel» Haber

TEM'DE SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ; 7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

TEM Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı.

TEM Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı. Diğer araç sahiplerinin otomobilin camını kırarak çıkardıkları sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 7 aracın karıştığı kazada trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarında bir erkek, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, başka araçlara da çarpınca 7 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kalp krizi geçiren sürücünün yardımına diğer araç sahipleri koştu. Kilitli olan kapıyı açamayan sürücüler, camı kırarak çıkardıkları adamı sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye götürdü.7 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. TEM'DE SÜRÜCÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ; 7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
11:27   ZİNCİRLİKUYU'DA YANGIN 2
11:26   Bu tavuklar yeşil yumurtluyor
11:26   Kamyon kasasını havuza dönüştürdü
11:26   Sudan'da "dönüşümlü başkanlıkta" anlaşıldı
11:26   EDİRNE Kırkpınar için gelenler, Edirne sokaklarında sabahladı
11:25   Osmangazi'den yollara makyaj
11:25   Beşiktaş'ta rezidans inşaatında korkutan yangın