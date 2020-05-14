TEM'de tanker şarampole yuvarlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda bir tanker şarampole devrildi.

TEM'de tanker şarampole yuvarlandı
14.05.2020 22:19 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:23
Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda bir tanker şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tem otoyolu Hereke geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mehmet Niyazi Tutar idaresindeki 16 JUE 34 plakalı çimento yüklü tanker, şarampole devrildi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen tankerin sürücüsü aracın kabin kısmında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü 2 saatte kurtarılabildi

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankere ulaşarak sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise sıkışan sürücüye serum takarak sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine çağrılan vinç yardımı ile tankerin kabin kısmı havaya kaldırılarak sıkışan sürücü kurtarıldı. Yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kurtarılabilen Tutar, ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tutar, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda ise yoğunluk oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Haber

3. Sayfa Manşet

Haberler

Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul’daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın’ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Virüs Çin’i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye’ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
ABD’de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı Haber
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Trump’tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Haberler››3. Sayfa››TEM'de tanker şarampole yuvarlandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:17: AFAD ekipleri botlarla Aras nehrinde kaybolan şahsı arıyor - Haberler 23:13: BM Genel Sekreteri Guterres: "BM Genel Kurul Toplantısı salgın nedeniyle düzenlenemeyebilir" - Haberler 23:12: Kırkpınar'dan HDP'nin iddialarına sert tepki - Haberler 23:08: Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Haberler 23:07: Dilara yaşam savaşını kaybetti - Haberler 22:35: Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Haberler 21:51: ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı 21:51: ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı - Haberler 21:15: Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi 19:50: Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?