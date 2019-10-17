Haberler » Güncel » TEM'de tekstil malzemesi yüklü tır alev alev yandı

TEM'de tekstil malzemesi yüklü tır alev alev yandı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan tekstil malzemesi yüklü tır çıkan yangında alev alev yandı.

17.10.2019 12:30
Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan tekstil malzemesi yüklü tır çıkan yangında alev alev yandı.
Yangın, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Tevfik Atar idaresindeki tekstil malzemesi yüklü tırın dorse kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırın dorsesinden dumanlar yükseldiğini gören sürücü Atar, aracını emniyet şeridine çekti.
Atar'ın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alev alev yanan tır, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından tekrar açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(Faruk Çidem/İHA)
TEM'de tekstil malzemesi yüklü tır alev alev yandı

TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:04 Hakkari Valisi Akbıyık'a ziyaretler
14:04 Iğdır'da 4 çocuğu kas hastası annenin fedakarlığı
14:04 İki devden 'süpermarket'te iş birliği: Taze gıda online servis edilecek
13:59 Nusrettin Mahallesi sakinleri ile buluştu
14:03 Gerçekliğin kaybolduğu bir yolculuk; Şizofreni
14:02 Mehmetçik'e 1071 kilogram pestil ve köme gönderildi
14:02 Edirne'den kısa kısa
17.10.2019 14:05:47