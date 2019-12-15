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TEM'de ticari araç alev alev yandı

TEM otoyolu İstoç yan yol mevkisinde seyir halinde olan ticari araç bir anda alev topuna döndü.

15.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:21
TEM otoyolu İstoç yan yol mevkisinde seyir halinde olan ticari araç bir anda alev topuna döndü. kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, saat 12.00 sıralarında TEM oOtoyolu İstoç mevkisi yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Uruç yönetimindeki ticari araç, bağlantı yoluna dönüş yaptığı sırada bir anda aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alev topuna dönen araçta sürücü kendi imkanlarıyla çıkıp, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Polis ekipleri yolun her iki tarafını da araç trafiğine kapatarak yol güvenliğini sağladı. Söndürme çalışmaları sonrası yol araç trafiğine açılırken ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yol üzerinde meydana gelen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
(Ufuk Kıvık/İHA)
TEM'de ticari araç alev alev yandı

TEM Otoyolu, İtfaiye, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


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