26.06.2019 10:05
Haberler » Güncel » Haber

TEM'de TIR devrildi; sürücü yaralandı

TEM

SAKARYA'nın Hendek ilçesi yakınlarında TEM yolunda kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü Satılmış Büyük, yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesi yakınlarında TEM yolunda kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü Satılmış Büyük, yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında TEM yolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Satılmış Büyük yönetimindeki 26 PY 319 plakalı inşaat malzemesi yüklü TIR, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisi girişinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki park alanı tabelası ve bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, çevredekiler durumu 112 ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Hendek Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


- Sakarya
Kaynak: DHA
kaza , sakarya , tem , tır , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:25 Apartman önünde oyun oynayan çocuğa ve ailesine dayak
11:25 Başkan Demir: "İyi günde de kötü günde de halkımızın yanındayız"
11:25 Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:25 Çalışma izni olmayan 10 kadın sınır dışı edilecek
11:25 Trabzon'daki selde 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar gördü
11:25 Mezopotamya'nın en eski buğday tohumunda ikinci hasat
11:25 Yüzerek sınırı geçen kişi yakalandı