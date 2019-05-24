TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2) - Yeniden

İZMİT'te, TEM
yolunda, TIR'ın arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü Şuayip Badır, yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara
yönü, ulaşıma kapanırken, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, TEM yolu Kandıra
gişeleri mevkisinde meydana geldi. Muharrem Kaçar yönetimindeki 06 FL 7781 plakalı TIR, Şuayip Badır'ın kullandığı 33 FP 663 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarken, TIR ise yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı Badır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Araçların kaza yerinden kaldırılması için bölgeye vinçler getirildi. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kocaeli
Ankara
, TEM Otoyolu
, Güncel
Kaynak: DHA