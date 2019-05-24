24.05.2019 22:26
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TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı -1

TEM

İZMİT'te, TEM yolunda, TIR'ın arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı.

İZMİT'te, TEM yolunda, TIR'ın arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle  Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolu Kandıra gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, kamyona arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
 


- Kocaeli Ankara, TEM Otoyolu, Güncel
Kaynak: DHA