TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı -1

İZMİT'te, TEM
yolunda, TIR'ın arkadan çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara
yönü, ulaşıma kapanırken, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolu Kandıra
gişeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, kamyona arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
- Kocaeli
Ankara
, TEM Otoyolu
, Güncel
Kaynak: DHA