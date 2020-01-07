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TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSIYOR (1)

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı.

07.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:39 TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSIYOR (1)

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu, mevkiinde meydana geldi.  Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler



Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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