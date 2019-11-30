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TEM'de, tıra arkadan çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı

Bolu'da, TEM otoyolunda önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak hurdaya dönen soda yüklü tankerin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

30.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:31TEM'de, tıra arkadan çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı
'da, TEM otoyolunda önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak hurdaya dönen soda yüklü tankerin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Salih idaresindeki 02 HK 972 plakalı soda yüklü tanker, önünde ilerleyen Muhammed Ercan yönetimindeki 06 BBC 55 plakalı tıra çarptı. Kazada, çekici kısmı hurdaya dönen tankerin sürücüsü Mehmet Salih Karataş yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tanker sürücüsü Karataş, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü. Karataş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

TEM Otoyolu, Karataş, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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