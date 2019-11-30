Haberler » Güncel » TEM'de tıra çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı - Haber

TEM'de tıra çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı

Bolu'da, TEM otoyolunda önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak hurdaya dönen soda yüklü tankerin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

30.11.2019 21:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:35TEM'de tıra çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı
'da, TEM otoyolunda önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak hurdaya dönen soda yüklü tankerin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Salih idaresindeki 02 HK 972 plakalı soda yüklü tanker, önünde ilerleyen Muhammed Ercan yönetimindeki 06 BBC 55 plakalı tıra çarptı. Kazada, çekici kısmı hurdaya dönen tankerin sürücüsü Mehmet Salih Karataş yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tanker sürücüsü Karataş, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü. Karataş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Faruk Çidem/İHA)

TEM Otoyolu, Karataş, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:40 İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ  ŞİMŞEKLERİN ARDINDAN BAŞLADI
21:40 Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
21:40 Kerkük Operasyonlar Komutanı Harbiye: "Kerkük saldırılarını DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yaptı"
21:38 Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 20 kişi kurtarıldı
21:36 İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı
21:18 Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
20:09 Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı
19:53 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı
19:41 HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
30.11.2019 21:42:33