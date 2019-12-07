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TEM'de tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

07.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:50TEM'de tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti
Haramidere TEM bağlantı yolunda tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, 39 SG 382 plakalı motosiklet sürücüsü S.G. (19), aynı istikamette giden tıra arkadan çarparak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü S.G., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
(Murat Delice/İHA)

TEM Otoyolu, Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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