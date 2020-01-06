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TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı

İstanbul Büyükçekmece'de kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu Edirne istikameti araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. 1.5 saat sonra ekiplerin çalışmasıyla birlikte trafik yeniden açıldı.

06.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:14

TEM mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol istikametine yaklaşık 1 saat kapandı.

Kaza TEM Büyükçekmece mevkii'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevkedildi.

KAZA NEDENİYLE YOL 1 SAAT KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.Araçları kaldırma çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Bu sırada yol trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, Yaşam

Kaynak: DHA


Yaşam

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