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TEM'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 500 gram esrarla yakalanan V.Ç. (27) adliyeye sevk edildi.

29.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:29TEM'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
'da, TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 500 gram esrarla yakalanan V.Ç. (27) adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine TEM Otoyolu üzerinde operasyon başlattı. Ekipler, otoyol üzerinde kurdukları uygulama noktasında uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş halde 9 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü V.Ç. (27), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Ç., adliyeye sevk edildi. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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