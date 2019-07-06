06.07.2019 13:16
Haberler» Güncel» Haber

TEM'DE YOL KENARINDA KADIN BAYGIN BULUNDU

Okmeydanı-Hasdal TEM Bağlantı Yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören sürücüler kaza olduğunu zannedip durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Okmeydanı-Hasdal TEM Bağlantı Yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören sürücüler kaza olduğunu zannedip durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Baygın halde bulunan kadın ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Kadının uyuşturucu krizine girdiği öne sürüldü.
Olay sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. TEM Bağlantı Yolu Sadabad Viyadüğü üzerinde yolun sağ şeridinde yerde hareketsiz yatan kadını gören motosiklet sürücüleri yardım için durdu. Kadının baygın olduğunu görün sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kadına araçların çarpmaması için yola duba koyarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de kaza ihbarına geldikleri kadının uyuşturucu madde krizi nedeniyle baygın olduğunu belirledi. Su dökülerek ayıltılmaya çalışılan kadın oturmakta bile güçlük çekerek bir kaç kez yere yığıldı. Sağlık ekiplerine zorluk çıkaran kadın daha sonra sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. TEM'DE YOL KENARINDA KADIN BAYGIN BULUNDU
Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:57   Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi
13:56   Gaziantep merkezli sanal para dolandırıcılığı operasyonu
13:55   Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı (2)
13:55   Eski vekil ve işadamı, dedesinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı
13:55   İçişleri Bakanı Soylu'dan iş yeri sahiplerine kaçak göçmen uyarısı
13:55   Er Meydanı'nda başpehlivanlık ilk tur kura çekimi yapıldı
13:54   Endonezya'da 30 ev yandı