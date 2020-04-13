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TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı

TEM otoyolu Başakşehir mevkiinde emniyet şeridindeki tıra çarpan otomobil, savrularak başka bir otomobile çarptı.

13.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:05
TEM'de zincirleme kaza: 1 yaralı
TEM otoyolu Başakşehir mevkiinde emniyet şeridindeki tıra çarpan otomobil, savrularak başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KE 4439 plakalı otomobil sürücüsü E.A. bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil daha önceden kazaya karışmış ve emniyet şeridinde tutanak tutan tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta şeride savrulan otomobil, arkadan gelen Kadir U. yönetimindeki 34 TK 6696 plakalı diğer bir otomobile çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan E.A, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken diğer otomobil sürücüsü Kadir U. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Kadir U., "Tır sağ tarafta park halinde duruyordu. Daha önceden yapmış olduğu bir kazayla ilgili tutanak tutmuş ve hareket etmek üzere bekliyordu. Önümdeki otomobil onu fark etmemiş, tırın sağ tarafından vurdu. Vurur vurmaz araç otobanda yan döndü bir anda yan dönerken arkadan da bana vurdu. Beni ileriye attı zaten. 1 yaralı var, herhangi başka bir şey de yok" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Başakşehir, Güncel
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