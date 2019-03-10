10 Mart 2019, 10:25
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Tem'de Zincirleme Kaza Kamerada

Tem

İstanbul DHA TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul DHA 

TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza,  kazaya karışan bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Kaza 3 Mart günü saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii  İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre makas atarak ilerleyen bir araç nedeniyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Makas atarak ilerleyen araç ise kaza sonrası kaçtı. Kazada yaralanma yada ölüm yaşanmazken kazı anı kazaya karışan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Görüntü dökümü:

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(ARAÇ KAMERASI)

-Araçların ilerlemesi

-Kaza anı

-Aaç sürücülerin araçtan inmesi 

-Detaylar DHA, İstanbul, TEM Otoyolu, Güncel
Kaynak: DHA