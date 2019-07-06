06.07.2019 18:42
Haberler» 3. Sayfa» Haber

TEM'de zincirleme kaza, otoyol trafiğe kapandı

TEM

TEM Otoyolu Düzce geçişinde bir yolcu otobüsü, bir tır ve 2 otomobil olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, yol trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde bir yolcu otobüsü, bir tır ve 2 otomobil olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, yol trafiğe kapandı.

Kaza, Düzce'nin Gümüşova ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir tır yolun karşı şeridine geçti. Karşı yönden gelen 1 otomobil, 1 tır ve 1 yolcu otobüsü yolun karşı şeridine geçen tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tanker ile yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yaralılara müdahale etmek için çalışma başlatırken, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:47   Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
19:45   TEM Otoyolunda beş aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
19:40   Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
19:00   Tilki vurmak isterken kendini vurdu
18:59   Antalya'da 112 ambulansı cayır cayır böyle yandı
18:56   4 aracın karıştığı kazada TEM Otoyolu trafiğe kapandı: Çok sayıda yaralı var
18:50   Isparta'da içki kaçakçılığında 1 tutuklama