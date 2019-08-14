Haberler» genel» Haber

TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat

- TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahatBOLU - Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

14.08.2019 12:48
TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat
- TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat
BOLU - Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu bayramın son gününde başladı. Akşam saatlerinde trafik çilesi yaşamamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkan tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.
Bolu geçişinde önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yığılmalara karşı hazır olarak bekletiliyor. Trafiğin akşam saatlerinde aynı yoğunlaşması bekleniyor.
TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat

Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
13:26   'Süper Kupa' önlemleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatıldı
13:18   Yol kenarındaki Airbus'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
13:13   40 derece sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti
13:05   Malatya'ya Endonezyalı gelin
12:48   TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat
12:27   - Başkent'te çevreci tasarruf
12:19   Sıcaklar arttı, Munzur ve Pülümür çayı serinlemek isteyenlerle doldu