Haberler» Güncel» Haber

TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

14.08.2019 12:50 TEM'in Bolu geçişinde bayram dönüşü trafiği rahat
Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönen tatilcilerin kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu bayramın son gününde başladı. Akşam saatlerinde trafik çilesi yaşamamak için sabahın erken saatlerinde yola çıkan tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor. Bolu geçişinde önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yığılmalara karşı hazır olarak bekletiliyor. Trafiğin akşam saatlerinde aynı yoğunlaşması bekleniyor.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:49   MUĞLA Marmaris'in kırsal turistik mahallelerinde bayram bereketi
13:49   NİĞDE Üniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışma
13:44   Depremin izlerini su altında görüyorlar (1)
13:40   ADIYAMAN Park halindeki otomobili kurşunladılar
13:40   ADIYAMAN Tütün tarlasından milli takıma
13:40   Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı
13:40   KIRIKKALE Irmağa giren Afgan'ı dalgıçlar boğulmaktan kurtardı