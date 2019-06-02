TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2)

BOLU DAĞI'NDA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi ve Kaynaşlı mevkiinde yoğunluk devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde maddi hasarlı kazalar nedeniyle yoğunluk oluşurken trafik bir süre durdu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yoğun şekilde devam etti. Kaynaşlı mevkiinde ise Bolu Dağı'nı çıkmakta zorluk çeken kamyon ve TIR araçları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu İstanbul şeridinin ise tamamen boş olması ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA