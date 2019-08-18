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TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği

KURBAN Bayramı'nda tatil için Anadolu illerine giden İstanbul'da oturanların TEM yolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk, trafiği durma noktasına geldi.

18.08.2019 17:25 TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği
KURBAN Bayramı'nda tatil için Anadolu illerine giden İstanbul'da oturanların TEM yolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk, trafiği durma noktasına geldi.
TEM yolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatili için Anadolu'ya gidenlerin İstanbul'a dönüşü sürüyor. Otoyolun Kocaeli geçişinde İstanbul yönündeki trafik, akşam saatlerine doğru zaman zaman durma noktasına geldi. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Doğu Gişeleri mevkiinde başlayan trafik yoğunluğu, Gültepe ve Korutepe tünellerinin geçilmesinin ardından yolun tekrar 3 şerit olmasıyla birlikte biraz rahatladı.
Sürücüler tüneller bölgesinin ardından başka bir yoğunluk yaşamadan İstanbul'a ulaşabildi. TEM yolundaki yoğunluğu akşam saatlerinde devam etmesi bekleniyor.



Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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