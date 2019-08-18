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TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği

TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği (2)YOĞUNLUK SÜRÜYORTEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, havanın kararmasının ardından da devam ediyor.

18.08.2019 21:49
TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği
TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği (2)
YOĞUNLUK SÜRÜYOR
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, havanın kararmasının ardından da devam ediyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesi geçişinden başlayan yoğunluk, Kocaeli Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisine kadar devam ediyor. D-100 Karayolu'nda ise TEM Otoyolu'na göre daha az bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle İzmit şehir içi geçişinde yoğunlaşan D-100 Karayolu'nda trafik daha sonra açılarak İstanbul'a kadar rahat bir yolculuk imkanı sunuyor.
TEM'in Kocaeli geçişinde 'dönüş' trafiği

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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