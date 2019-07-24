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TEM kenarında otluk alanda yangın çıktı

Esenyurt'ta TEM Otoyolu kenarında otluk alanda yangın çıktı.

24.07.2019 19:20
TEM kenarında otluk alanda yangın çıktı
Esenyurt'ta TEM Otoyolu kenarında otluk alanda yangın çıktı. Gökyüzünü ve yolu kaplayan dumanlar havadan görüntülendi. Yangın, saat 16.30 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi TEM Otoyolu kenarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki kuru dalların bir kişi tarafından yakılmasıyla alevler geniş alanı sardı. Tüm kuru otların bir anda tutuşmasıyla çıkan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gelerek müdahale etti. 1 saat sonunda söndürülen yangında can ve mal kaybı olmazken geniş alandaki yangının dumanları havadan da görüntülendi.
(Murat Delice/İHA) TEM kenarında otluk alanda yangın çıktı

TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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