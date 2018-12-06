TEM Otoyolu Ankara
yönü trafiğe açıldı
BOLU - Bolu
Dağı Tüneli'nin TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönü yenileme çalışmalarının sona ermesiyle birlikte akşam saatlerinde araç geçişi başladı. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti üzerinde, kullanım ömrünü tamamlayan viyadük bağlantı noktalarında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol 17 Kasım tarihinde ulaşıma kapatıldı.Yaklaşık 20 gün süren çalışma sonunda bugün akşam saatlerinde TEM Otoyolu İstanbul-Ankara yönü trafiğe açıldı.
Bolu,Ankara
06 Aralık 2018 Perşembe 22:12