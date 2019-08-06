Haberler» 3. Sayfa» Haber

TEM Otoyolu'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

TEM Otoyolu'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralıBOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde seyreden tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

06.08.2019 14:57
TEM Otoyolu'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
TEM Otoyolu'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önünde seyreden tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu 2. Viyadükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Orhun Aktaş idaresindeki 77 AAF 275 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Köse yönetimindeki 54 FM 863 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, hurdaya dönen otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Metin Özbek yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Metin Özbek sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:50   Alanya'da turist taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı
16:49   Şaşkın sürücü 3 metrelik duvardan bahçeye düştü
16:49   Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
16:47   Facianın yaşandığı pikniğin görüntüleri ortaya çıktı
16:45   Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
16:44   Marmaris'te yolcu minibüsü kaza yaptı; 11 yaralı
16:42   Polis, kurban pazarlarında "sahte para uyarıcı kalem" dağıttı