Haberler» 3. Sayfa» Haber

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağında zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağında zincirleme trafik kazası 8 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldiİSTANBUL - TEM Otoyolunda toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

04.09.2019 10:22
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağında zincirleme trafik kazası
8 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL - TEM Otoyolunda toplam 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağı Edirne istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası iki şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı
hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası TEM Otoyolunda Hamidiye mevkiine kadar trafik oluştu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa sapağında zincirleme trafik kazası

Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:33   Ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs adliyeye sevk edildi
12:32   Restorandaki ölüm olayında işletme sahibi konuştu: "İhmalimiz var"
12:27   Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
12:26   Bursa'daki şafak operasyonu... 2 otobüsle adliyeye götürüldüler
12:25   İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu yana İstanbul'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 53 bine...
12:23   Gazetecilerden tayını çıkan paşaya ziyaret
12:20   Otomobille çarpışan kamyon yolun karşı şeridine geçti, D-100 trafiğe kapandı