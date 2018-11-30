7 Aracın Birbirine Girdiği TEM Otoyolu'ndaki Kazada Otomobil Adeta Şaha Kalktı

TEM Otoyolu Edirne istikameti Metris mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlardan biri diğer aracın üzerinde adeta şaha kalktı. 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

ANİ FREN YÜZÜNDEN ARAÇLAR BİRBİRİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

TEM Otoyolu Metris cezaevi mevki'inde Edirne istikametinde bir aracın ani firen yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta birbirinin üstüne çıktı. Kazada bir market zincirine ait aracın sürücüsü başından yaralandı.

POLİS, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olası bir olumsuzluğu önlendi. Kazaya karışan araçlarda herhangi bir sıkışma olayına karşı tedbir amaçlı itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletildi.

EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazadan dolayı TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler;

