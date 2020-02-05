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TEM OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, TRAFİK OLUŞTU (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı.

05.02.2020 07:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 07:13TEM OTOYOLU'NDA 2 KAMYON ÇARPIŞTI, TRAFİK OLUŞTU (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu mevkii Edirne istikametinde seyreden kamyon önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan kamyonun sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarma çalışması sürerken tek şeritten verilen yolda uzun araç kuyrukları oluştu

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan kamyonlar

-Yaralı sürücüyü kurtarma çalışması

-Yoldan detay

-Genel ve detaylar



TEM Otoyolu, Başakşehir, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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